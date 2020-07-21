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21 Tem 2020 - 09:34- Ekonomi G: 21 Tem 2020 - 10:48

AVM'deki markalar mağaza kapatıyor

Pandeminin ilk döneminden itibaren kepenk kapatan esnaf ve perakendeci, ikinci halkaya geçti. Özellikle turiste yapılan satışların yoğun olduğu mağazalar, kirasını bile çıkaramaz hale geldi.
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Sözcü'nün haberine göre, Normalleşme takvimine 1 Haziran itibarıyla resmi olarak başlayan perakende sektörü ve ticaretin can damarı olan esnaf, daralan iş hacmiyle birlikte birer birer kepenk kapatıyor.

Esnaf tarafında haziran ayında 7 binin üzerinde iş yerinin kepenk kapatması ile son 5 yılın zirve rakamına ulaşılırken, marka sahipleri ise verimsiz ve ciroda yetersiz olan yüzde 20'lik bir dilim oluşturan mağazaları hem caddede hem de alışveriş merkezlerinde (AVM) kapatmaya başladı.

Pandeminin ilk döneminden itibaren başlayan kapanmaların ardından, kalan mağazalar için ciro takibi yapan marka sahiplerinin burada ikinci halkaya geçtiklerini kaydeden Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “1 Haziran'dan itibaren piyasaların açılması ile ciroları takip edilen mağazalar var” dedi.

KİRAYI ÇIKARAMIYORLAR

Verimsiz ve yüksek maliyetli mağazalar için kısmi olarak yerli yatırımcı ile daha kolay diyalog sağladıklarını, yabancı yatırımcılarda ise belli kriterler çerçevesinde gelen indirimlerle yöneticilerin de elinin kolunun bağlı olabildiğini kaydeden Öncel, şunları söyledi:

“Ağırlıklı olarak turiste satış yapan AVM'lerde markalar kirasını çıkaramayacak noktada. Caddede istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz rahatlıkla ama AVM'lerde kolay olmuyor. Haziranda 133 üyemizden yüzde 57'si cirosunun yarısını bile yapamadı. Tüm dünyada mağaza perakendesinde çok ciddi daralma meydana geldiğini ve e-ticarete doğru büyük bir kayış olduğunu görüyoruz.”

Haziranda 7 binin üzerinde esnaf kepenk kapatırken, verimsiz ve ciroda yetersiz mağazalar da alışveriş merkezlerinde kapanmaya başladı.

ESNAF NORMALLEŞEMEDİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre ise yılın ilk 6 ayında kapanan iş yeri sayısı 35 bin 965 olarak gerçekleşti. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, en az 60 aya yayılacak bir vadelendirme ile esnafa özel kredi paketi hazırlanması gerektiğini söyledi. “İnsanların elinde ürün kaldı. 4 aydır kapalı olan sektörler var. Bunlar da istihdam odaklı. Burada bir paket hazırlanıp borçlarının en az 60 aya yayılması gerekiyor” diyen Palandöken, normalleşme sürecinin tamamlanmadığına dikkat çekti.

21 Tem 2020 - 09:34 - Ekonomi

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