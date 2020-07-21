Seka Hastane Cami için temel atıldı

İzmit Seka Devlet Hastanesi’nin yanındaki, arsası Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 1400 metrekarelik alana yapılacak cami için temel atma töreni yapıldı. Temel atma törenine Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Müftüsü Süleyman Küçük, Seka Hastane Cami Yaptırma ve Hizmet Derneği Başkanı Mehmet Selim Budak, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

CAMİNİN ARSASI BÜYÜKŞEHİR’DEN

Hastane personeli, hasta yakınları ve bölgedeki vatandaşlara hizmet verecek olan Seka Hastane Camisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesindeki bin 400 metrekarelik arsayı cami yapımı için tahsis etti. İzmit müftülüğüne devredilen arsanın 500 metrekaresine cami inşaatı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca cami inşaatı için beton ve demir malzeme yardımında bulunacak.

“CAMİLER ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN TAPUSUDUR”

Caminin temel atma töreninde İzmit İlçe Müftüsü Süleyman Küçük tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törende konuşan Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Cami inşası için gayret gösteren başta dernek başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum. Cami derneğimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve müftülüğümüzün öncülüğünde inşallah bu camimiz en kısa sürede inşa olacak. Ülkemizin ve milletimizin tapusu olan, toplumumuzun Allah ile irtibatının sembolü olan bu camimizin temeli için bismillah diyoruz” şeklinde konuştu.

“BURADAN BİR ÇOK VATANDAŞIMIZ İSTİFADE EDECEK”

Tören konuşmasında Sadaka-yı Cariyenin önemine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Sadaka-yı Cariye, bir kişi öldükten sonra kıyamete kadar bırakanın arkasından sevap gönderen bir hayırlı müessesedir. Bu camimiz için de bugün burada temel atma törenindeyiz. Bu camimiz açıldıktan sonra burada yapılan ibadetlerden, buraya emek verilenlere sevap yazılacak. Buradan birçok vatandaşımız istifade edecek” dedi.

“CAMİNİN İNŞASINI DESTEKLİYORUZ”

Başkan Vekili Çakmak “Bu mahallemizde bir küçük camimizin olması gerekirdi inşallah bu da olacak. Eskiden hastanemizin içerisindeki bir mescitte insanlarımız ibadet ediyordu. Şimdi bu camimiz ile şehrin güzelliklerine güzellik katacak. Biz de bu camimizin inşasını elimizden geldiği kadar destekliyoruz. Ayrıca cami derneğimiz ve cemaatimiz de desteklerini sunuyorlar” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR DERDİMİZE KULAK VERDİ”

Cami işinin gönül işi olduğunu ifade eden Seka Hastane Cami Yaptırma ve Hizmet Derneği Başkanı Mehmet Selim Budak ise “İzmit Seka Devlet Hastanesi, Ford Otosan Ortaokulu, çok sayıda esnaf ve vatandaşımızın ikamet ettiği semtte, insanların kolayca ulaşabileceği, cenazesi ve cemiyeti olduğunda araç park sorunu olmayan bir yer olarak inşa edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz 2017 yılında burayı cami yapımı için tahsis etti. Bu caminin yapılması için derdimize kulak veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibinden Allah razı olsun diyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.