Yabancı tabelaya çeki düzen yolda

Türkçenin doğru kullanımı ve giderek artan yabancı dildeki şirket, pastane, AVM veya hastane isimlerine karşı önemli bir adım atılıyor. Konu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunda masaya yatırılırken Türkçenin kullanımı konusunda kanuni düzenleme yapılması gerektiği görüşü ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulunun son toplantısında Türkçenin korunması konusunda atılacak adımlar değerlendirildi. Bu konuda, Türk Dil Kurumunun yaptığı çalışmalar ile geçmiş dönemlerde TBMM'de hazırlanan taslaklar hatırlatıldı. Yabancı dille yazılan ilan, reklam, pano, afiş, şirket, lokanta, otel, AVM isimlerinin giderek arttığına dikkat çekilerek, birçok yerde kullanılan İngilizce isimlerin ‘normalmiş' gibi algılanmaya başladığı vurgulandı. İngilizcenin yönlendirme için ikinci dil olarak kullanılabileceği ancak ilk isimlerinin mutlaka Türkçe olması gerektiği belirterek “Başımızı nereye çevirsek yabancı isimli oteller, AVM, şirketler, hastaneler görüyoruz. Yeni bir kanuni düzenleme yapılarak bu uygulamaya son verilmeli” görüşü dile getirildi.
‘TV YAYINLARINI DA KAPSASIN'
Yüksek İstişare Kurulunda televizyon yayınlarında da sunucu veya yayınlara katılan konukların birçoğunun Türkçe karşılıkları bulunmasına rağmen yabancı kökenli kelimeleri kullandıkları hatırlatıldı. “Mesela daha etkileyici olduğunu düşünerek, ‘uzlaşma' yerine ‘konsensüs' ifadesi kullanılıyor. Bir düzenleme yapılacaksa televizyonlarda kullanılan dile yönelik de adım atılmalı” değerlendirmesi yapıldı. (Türkiye Gazetesi)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.