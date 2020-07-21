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21 Tem 2020 - 10:08- Gündem G: 21 Tem 2020 - 10:10

Ergüney’den Hyundai Assan’a Teşekkür

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney Hyundai Assan Ceosu Wongyun Park ve ekibine, İl Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen programla teşekkür belgesi takdim etti.
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Koronavirüsle mücadele çalışmaları Kocaeli’ de de kamu ve özel sektör kuruluşlarının da desteği ile kararlı şekilde yürütülüyor. İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Valiliğinin öncülüğünde gerçekleştirdiği Covid 19 ile mücadele çalışmalarına desteğini esirgemeyen ve önemli katkılar sunan kuruluşlara yönelik teşekkür programları düzenliyor.

İlimizde bulunan ve otomotiv alanında faaliyet gösteren Hyundai Assan fabrikası önemli bir çalışmaya katkı sağlayarak covit 19 mücadelesine destek verdi. Numune alma aracı olarak tasarlanan sağlık taraması aracının donanımına verdikleri desteklerinden dolayı fabrika yöneticilerine Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen törene Hyundai Assan Fabrika Müdürü Wongyun Park, İnsan Kaynakları Müdürü Gökhan Şahin ve yönetim ekibi katılım sağladı.

Türkiye’de Bir İlk “Sağlık Taraması ve Covit 19 Numune Alma Aracı”

İlimizde özellikle kırsal alanda mobil olarak yapılacak sağlık taraması ve numune alma hizmetlerinin yapılacağı aracının iç donanım ve tasarımı ile dış kaplamasındaki desteklerinden dolayı düzenlenen teşekkür takdim programında konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, numune alma aracının Türkiye’de bir ilk olduğunu düşündüklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bilindiği gibi ülkemizde Mart ayından itibaren korona virüs salgını bulunmakta ve birçok ilde olduğu gibi ilimizde de korona virüs salgınına karşı ciddi çalışmalar yapılmakta. Kocaeli’nde hem ülkemize hem de dünyaya örnek olabilecek çok ciddi başarılar sağlandı. Bunları da verilerimizin her geçen gün daha iyiye gitmesinden dolayı anlıyoruz. İlimizde, korona virüs ile örnek bir mücadele modeli oluşturuldu.  Bu sadece tıbbi mücadele seklinde değil,  sosyal anlamda özel kamu ayrımı olmaksızın birçok kurumun bir araya gelmesiyle oluşturulan, vatandaşlarımızın da duyarlılığı ile daha da güçlenen bir mücadele modeli. Bugün bunun en güzel örneklerinden birini dost ülke Güney Kore yatırımı olarak ilimizde faaliyet gösteren Hyundai Assan fabrikası ile yaşıyoruz” dedi.

Fabrikanın, mücadele çalışmalarına katkı sunma amacıyla kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Ergüney “Sağlık Müdürlüğümüz tarafından sadece korona hastalarında değil diğer tarama çalışmalarımızda da çok amaçlı kullanabileceğimiz bir araç dizayn edildi. Aracın ilgili hale getirilmesinde Hyundai firması aktif rol alarak bizlere desteklerini esirgemedi.  Çok amaçlı kullanılan ve her türlü teknolojik donanıma sahip numune aracı, hastalarımızdan korona virüs numunelerinin alınıp işlenmesi,  veri ağından ulusal merkeze veri aktarabilmesi, aynı zamanda soğuk hava sistemine sahip olması sebebiyle numunelerin herhangi bir yerde depolanmasına gerek kalmadan 24 saat saklanabilmesine olanak sunuyor. Aracın içinde bulunan özel havalandırma sistemi ise görevli sağlık personelimize rahat çalışabileceği ferah bir ortam oluşturuyor. Özellikle kırsal alanlarda hizmete uygun olarak tasarlanan aracımız korona hastalarının ayağına kadar giderek kullanılıyor. Böylece koronavirus hastalarının temasları ve uzak temaslarından alınması gereken test örnekleri bu araç sayesinde modern şekilde sağlanmış oluyor. Vermiş oldukları katkılardan dolayı Hyundai Assan fabrikası yetkililerine teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Hyundai Assan Fabrika Müdürü Wongyun Park yapılan çalışmaya katkı sunuş olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek teşekkürlerini iletti. Programda konuşan Park “Bizler İzmit’teyiz ve İzmit’ liyiz aslında. İlimizde yaşanan olaylarda biz de bir açıdan yardımcı olabiliyorsak ne mutlu. Bizi davet edip onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız” dedi.

21 Tem 2020 - 10:08 - Gündem

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