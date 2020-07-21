Kandıra sahillerinde maske denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı Kefken Jandarma Karakol ekipleri ile birlikte korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sahilde maske denetimi yaptı.
MASKE DENETİMİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı Kefken Jandarma Karakol ekipleri ile birlikte koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sahillerde denetim gerçekleştiriyor. Ekipler özellikle hafta sonu yoğunluğun yaşandığı Mavi Bayraklı Cebeci Sahil Plajı’nda denetim gerçekleştirdi.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu bulunduğundan zabıta ve jandarma ekipleri, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği maske ve mesafe kurallarına göre denetim yaptı. Denetimlerde maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.
SOSYAL MESAFE VE MASKE
Hafta sonu yoğunluğundan dolayı zabıta ve jandarma ekipleri salgın döneminde hayati önem taşıyan maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Uyarılarla birlikte herkesin maske taktığı görüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hasan - Birde çöp denetimi yapsalar ne iyi olacak kandıra belediyesi araç gereç ve personel bakımından yetersiz kalıyor çöp toplayan arkadaşlara daha çok çalışmaları için baskı olduğunu düşünüyorum çöp kamyonları sanki ralliye çıkmış gibi hızlı gidiyor...!!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.