30 öğrencisini fen lisesine gönderdi

Derince ve Körfezkent’te bulunan 3 şubesiyle eğitim faaliyetlerini sürdüren ve başarılarıyla adından söz ettiren Dört İşlem Eğitim Kurumları, 2020 LGS’dedereceye giren 30 öğrencisini Türkiye’nin en iyi 30 fen lisesine göndermenin gururunu yaşıyor. Dört işlem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkçe Öğretmeni İsmail Kalender, “30 öğrencimizi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Çapa Fen Lisesi, Kocaeli Enka Fen Lisesi, Kocaeli Fen Lisesi gibi Türkiye’nin ilk 30 en iyi lisesine bu yılda geleneğimizi, bozmadan gönderebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve yaşayacağız” dedi.
“ÖZ DİSİPLİN VE BAŞARI ANLAYIŞIYLA”
Devamında Yönetim Kurulu Başkanı Kalender, “Bu bağlamda ülkemize vatan sevdalısı her bir öğrenciyi yetiştirmek, onlara değer katmak kurumsal hafızamıza yer edinen olmazsa olmaz şartlarımızdandır. Bu meşakkatli pandemi sürecinde bu gururu yaşatan tüm öğrenci, velilerimiz ve kıymetli öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ederiz. Şampiyonlar,Dört İşlem Eğitim Kurumu’ndan aldıkları öz disiplin ve başarı anlayışlarıyla biliyoruzki güzel bir lise ve güzel bir üniversitede devam edecekler. Allah hepsinin yolunu açık etsin” ifadelerine yer verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.