Necdet Doğan vefat etti

2016’dan beri beyin kanseri tedavisi gören Hürriyet gazetesi yazı işleri müdürü Necdet Doğan, dün gece hayatını kaybetti. 63 yaşındaki gazetecenin hayatını kaybettiği haberini, Vefa Lisesi’nden arkadaşı Niyazi Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu:
HUZURLA UYU VEFALIM
“Yine bir yaprak düştü Vefa lisesi 74 mezunları ağacından Lisede yatakhanemizde kah uyuduk kah dertleştik. Üç kocaman yıl geçirmiştik. Benim dostum, canım arkadaşım yakalandığı amansız hastalığa bu akşam yenik düştü. Işıklar aydınlatsın çıktığı bu son yolculukta yolunu. Huzurla uyu Vefalım.”
NECDET DOĞAN KİMDİR?
1957 Bilecik doğumlu olan Necdet Doğan, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1981 yılında gazeteciliği adım atan Doğan, Cumhuriyet gazetesinde sayfa sekreterliği ve gece sorumlusu olarak çalıştı. Sabah ve Star gazetelerinde uzun yıllar emek veren usta gazeteci 2005 yılından beri Hürriyet gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yapıyordu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.