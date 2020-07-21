Canan ile Enes dünya evine girdi

MHP İl eski Sekreteri Ömer Tahsin Cebeci ile İzmit İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu Öğretmeni Arzu Cebeci çiftinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olarak görev yapan oğulları Enes Cebeci, Denizli’de ikamet eden Saadet-Şahin Barcin çiftinin üniversite mezunu olan kızları Canan Barcinile geçtiğimiz cumartesi günü saat 19.30’da düzenlenen nikah töreninde bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. Sabanca Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen nikah törenine genç çiftin aileleri, eş, dost ve akrabaları katılım sağladı. Çiçeği burnunda çift, bundan sonraki hayatlarını Ankara’da sürdürecek.

Kocaeli Gazetesi Ailesi olarak genç çifte sağlıklı ve mutlu bir hayat diler, ailelerine de hayırlı olsun dileklerimizi iletiriz.