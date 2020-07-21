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21 Tem 2020 - 10:46- Eğitim G: 21 Tem 2020 - 10:48

Şartlar değişse de, sonuç değişmedi: Bilgi Köprüsü hep zirvede

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2020-LGS sonuçlarına göre Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’ndan 23 öğrenci Türkiye sıralamasında %1’lik dilime girerek zirvede yer aldı.
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Milli Eğitim Bakanlığı 2020-Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Her yıl başarılarıyla adından söz ettiren Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, Pandemi nedeniyle yaşanan zorluklara rağmen bu yıl da zirvede yer almayı başardı. Pandemi nedeniyle kısıtlamaların başladığı ilk günlerde online eğitime çok hızlı adapte olan ve internet üzerinde oluşturulan dersliklerle eğitime devam eden Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, 2020-LGS’de emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlara göre Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’ndan 23 öğrenci Türkiye sıralamasında %1’lik dilime adını yazdırdı. %2’lik dilimde 39, %3’lük dilimde 52, %4’lük dilimde 63 ve %5’lik dilimde 72 öğrenciyle adeta zirvedeki yerini perçinlendi. Geçen yıla göre %90’lık başarıyı bu yıl %10’luk dilim yerine %5’lik dilimde elde ederek, müthiş bir sonuca imza attı. Kurum yönetimi, bu başarıda emeği bulunan öğrenci ve velilerinin yanı sıra alanında uzman idareci ve öğretmenlerini tebrik etti.

21 Tem 2020 - 10:46 - Eğitim

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