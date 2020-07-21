Tarihi Mimar Sinan Köprüsü eski ihtişamına kavuşuyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilderesi üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda bırakılan Dilovası’nın önemli simgelerinden olan tarihi Mimar Sinan Köprüsü’nün yeniden restore edilerek ilçeye kazandırılması için start verildiğini açıkladı. Önceki gün Dilovası’na gelen Kocaeli Vali Yardımcıları Osman Ekşi ve Suat Yıldız, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen, İl Müze Müdürü Serkan Gedük, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ile birlikte Tarihi Mimar Sinan Köprüsü’nü inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, köprünün projesinin onaylandığını ve çevre düzenlemesi ile birlikte yeniden restore edileceğini belirtti.
KÖPRÜ ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞACAK
Restore çalışmasının kısa zamanda başlayacağını belirten Başkan Şayir, “Dilovası tarihi ve kültürel anlamda önemli bir yere sahiptir. Sanayinin arasında sıkışıp kalan Tarihi Mimar Sinan Köprümüz 600 yıllık bir geçmişe sahiptir. Adeta Dilovası’nın simgesidir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 65 m uzunluğundaki taş köprü, üç kemerlidir. Ayaklarının ortasında boşaltma gözleri vardır. Köprünün herhangi bir bakım ve onarım görmeden zamanımıza intikal etmesi, köprünün ne kadar sağlam yapıldığını ortaya koymaktadır. Köprümüzün gelecek kuşaklara daha iyi bir şekilde kalması için başlatılan restore çalışmasında sona gelindi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından hazırlanan restore çalışması inşallah kısa sürede başlayacak ve Mimar Sinan Köprümüz eski tarihi ihtişamına kavuşmuş olacaktır” dedi.
Başkan Şayir ve beraberindekiler daha sonra yapımı başlanan tır parkı alanına giderek yapılacak olan projeyi yerinde incelediler. Başkan Şayir; yapılacak olan çalışma ile ilgili olarak Vali Yardımcıları Osman Ekşi ve Suat Yıldız ile beraberindekilere bilgiler verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.