Genç futbolcu virüse yakalandı

Kocaeli Güneşspor Kulübü’nün genç futbolcusu, Alican Çapa, kovid’e yakalandı. Erken teşhis edilen ve hemen tedavisine başlayan genç futbolcu için mesaj yayınlayan Kulüp Başkanı Nebil Uzun “Gözbebeklerimizden Alican Çapa ya maalesef Corona virüsü bulaştı. Çok şükür kardeşimizin durumu oldukça iyi. Allah'ın izniyle bir kaç güne bomba gibi çıkacak tedaviden. Geçmiş olsun aslan parçası” diyerek moral verdi.