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21 Tem 2020 - 11:04- Gündem G: 21 Tem 2020 - 13:19

KESK: OHAL Komisyonu lağvedilmeli

KESK Kocaeli Şubeler Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında OHAL ve KHK ile ilgili olarak, “Komisyon derhal lağvedilmeli, aldığı ret kararları iptal edilmelidir” ifadelerine yer verildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kocaeli Şubeler Platformu OHAL ve KHK ile işten atılmış kamu görevlileri içinbasın açıklaması gerçekleştirdi.İzmit Sabri Yalım Parkı’nda gerçekleştirilen açıklamaya Büro Emekçileri Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve KESK Kocaeli Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yeliz Yılmaz Karstarlı, TÜM BEL-SEN Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, SES Şube Başkanı Murat Harata ve platforma bağlı sendikalar katıldı.KESK Kocaeli Şubeler Platformu adına açıklamayı Büro Emekçileri Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve Kocaeli Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yeliz Yılmaz Karstarlı okudu.

“18 BİN 100 DOSYANIN KARARI BEKLENİYOR”

Karstarlı açıklamasında,”23 Ocak 2017 günü 685 sayılı OHAL KHK'si ile iki yıl süre içinde kamudan ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altina almakla yetkilendirilen OHAL Işlemlerini Inceleme Komisyonunun, kurulmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmiş olmasına rağmen, halen 18 bin 100 dosyayı karara bağlaması beklenmektedir. Bu komisyon, üyelerinin atanmasından tutalım çalışma esas ve usullerine kadar iktidarın etkisi altında çalışma yürütmektedir. Etkin olmayan ve denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören idari bir mekanizmadır. Bağımsız olmadığı tartışma götürmez bir gerçekliktir.

“SAVUNMASI İSTENEN TEK BİR KİŞİ YOK”

Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız üyelerinden olup, ihraç edilenlerden şu ana kadar savunması istenen tek bir kişi yoktur. İhraç gerekçesi yargı kararı ile açıkça ortadan kalkmış olmasına rağmen başvuruların ret edilmesi komisyonun uluslararasi sözleşmeleri, anayasayı ve yasaları hiçe alındığı tamamen muğlaktır.OHAL Komisyonunun yerel yönetimler işkolunda örgütlü olan KESK'li ihraçlar hakkında neredeyse ‘kategorik ret’ kararı aldığı, bunun dışındaki iş kollarında KESK'li ihraç dosyalarinı da ‘kategorik olarak’ beklettiği görülmektedir. Özellikle barış akademisyenleri gibi mahkemeler tarafindan beraat almış, hakkında soruşturnma/kovuşturma açılmamış binlerce KESKinin dosyaları hakkındaki kararların bekletildiği görülmektedir.

“SON VERİLMELİDİR”

Yerel yönetimlerde çalışıp ihraç edilen KESK' ilerin ağırlıklı olarak kayyum atanan yerlerde olması, kayyum politikasinin devam etmesi ve komisyonun da bu politika paralelinde kararlar vermesi tesadüf değildir.Bu zulme artık bir son verilmelidir. Komisyon derhal lağvedilmeli, aldığı ret kararları iptal edilmelidir. Haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir. Bu gerçekleşinceye ve hukuksuz ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilinceye, yaşatılan haksızlıkların, nefessiz birakmayı, sosyal ölü haline getirmeyi amaçlayan politikaların hesabı verilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”

21 Tem 2020 - 11:04 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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