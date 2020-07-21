Sağlık çalışanlarının promosyon takvimi işliyor

Başbakanlık Genelgesi kapsamında Kocaeli Sağlık Müdürlüğü promosyon ihalesi 21 Ekim 2019 tarihinde yapılmıştı. Banka Promosyonunun hakkaniyetle tüm personele yönelik olması için yapılan çalışmalar neticesinde promosyon sözleşmesi; işçi, memur ayrımı yapmadan tüm personeli kapsayacak şekilde sonuçlanmıştı. Müdürlük ile banka arasında yapılan promosyon şartnamesinde yer alan takvim harfiyen işlemeye devam ediyor. Kamu Hastanelerinde çalışan sağlık personeli Ocak 2020 tarihinde tek seferde 60 ay için 6300 TL, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde çalışan sürekli işçiler tarihinde tek seferde 54 ay için 5.670 TL temmuz ayı içerisinde promosyon ödemelerini aldı. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki personel ise Ocak 2021 tarihinde 48 ay için 5040 TL alacak. Bu zor dönemde alınan promosyon ödemeleri sağlık çalışanların için moral olacak.