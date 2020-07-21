Kocaeli’de LGS için kontenjan sayısı belirlendi

Lise Geçiş Sınavı (LGS) puanlarının açıklanmasının ardından 20 Temmuz Pazartesi günü itibariyle tercihler başladı. Aldıkları puan ile E-okul üzerinden tercih yapacak adaylar sistemde yer alan tercih robotundan da yararlanabilecek. Ayrıca tercihler, okul müdürlüklerinin onayı olmadan kabul edilmeyecek.

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS’TA

29 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek tercihlerde kayıt alanında, komşu kayıt alanı ve diğer kayıt alanı olan il dışı kayıt alanlarında 20 tercih yapabilecek. Bir diğer yandan sonuçlar 10 Ağustos 2020’de www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Kocaeli’de sınava giren 37 bin 988 öğrenci için sınavla öğrenci alacak 38 bin 508 kontenjan bulunurken, kendi özel sınavları ile öğrenci alan okulların kontenjanı ise 4 bin 936 olarak açıklandı. İkinci tur yerleştirme ise 10 Ağustos’ta yapılacak.