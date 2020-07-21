Çayırova’da meclis üyesi gençlerin başında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova’da seçilmiş İlçe Gençlik Kolları Burak İnal’ın olaylı ayrılması ve istifası üzerine ilçe başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. İnal’ın ardından CHP Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı belirlendi. İnal’ın yerine gelen isim Çayırova Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Tayfun Budak oldu.