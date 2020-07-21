15 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.Y. isimli şahsın kaçak yollardan ülkemize sokularak IMEİ kopyalamak suretiyle sosyal medya üzerinden piyasaya cep telefonu sürmeye çalıştığı bilgisi elde edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Darıca'da belirlenen adreste gerçekleştirilen operasyonda 15 adet kaçak cep telefonu ve 60 adet telefon kılıfı ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.