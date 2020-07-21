Kenevir tarlasına operasyon: 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kartepe Çepni Mahallesi'nde bulunan bir bahçede kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından belirlenen bahçeye operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda bahçe içerisinde dikili halde 28 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şahsa yasal işlem yapıldı. Ekipler toplanan kenevirleri imha ederken gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.