MHP Pazartesi günü kongre takvimini açıklayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Yönetimi geçtiğimiz gün kongre takvimini belirlemek üzere ilçe başkanlarıyla Tramvay Kafe’de bir araya gelmişti. Kongre takviminin belirlendiği toplantının ardından taslak liste genel merkeze gönderildi. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kongre tarihleriyle ilgili önümüzdeki hafta ya pazartesi ya da Salı resmi bir açıklama yapacağız. Taslak liste genel merkezimize gönderildi ve onaylandı. Kongrelerimiz Ağustos ayında başlıyor ve bitiyor” dedi.