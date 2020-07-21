Kocaeli’de 6 ayda 5 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2020 yılı verilerini açıkladı. Verilere göre ülke genelinde son 6 ayda 146 kadın öldürülürken, 89 kadının ölümünün ise şüpheli olduğu belirtildi. Kocaeli’de Ocak ayı verilerine göre 1 kadın öldürülürken, 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Kibariye S., eşi Salim S. tarafından fiziksel şiddete maruz kaldı. 24 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kibariye S., yatalak oldu.

ŞUBAT AYINDA 3 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Şubat ayında 3 kadın öldürülürken Nisan ayında ise 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Kiraz Yıldırım, evli olduğu erkek Mustafa Yıldırım tarafından evinde balta ile öldürüldü. Mayıs ayında Kocaeli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukat Ezgi Ulugün'ün 3 yıl önce boşandığı erkek tarafından bıçak zoruyla cinsel saldırıya maruz kaldı. Haziran ayında ise 50'li yaşlardaki A.A., evine giderken sokak ortasında S.B.'nin tacizine uğradı.