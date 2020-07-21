Kocaeli’de 6 ayda 5 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2020 yılı verilerini açıkladı. Verilere göre ülke genelinde son 6 ayda 146 kadın öldürülürken, 89 kadının ölümünün ise şüpheli olduğu belirtildi. Kocaeli’de Ocak ayı verilerine göre 1 kadın öldürülürken, 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Kibariye S., eşi Salim S. tarafından fiziksel şiddete maruz kaldı. 24 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kibariye S., yatalak oldu.
ŞUBAT AYINDA 3 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ
Şubat ayında 3 kadın öldürülürken Nisan ayında ise 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Kiraz Yıldırım, evli olduğu erkek Mustafa Yıldırım tarafından evinde balta ile öldürüldü. Mayıs ayında Kocaeli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukat Ezgi Ulugün'ün 3 yıl önce boşandığı erkek tarafından bıçak zoruyla cinsel saldırıya maruz kaldı. Haziran ayında ise 50'li yaşlardaki A.A., evine giderken sokak ortasında S.B.'nin tacizine uğradı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.