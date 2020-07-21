Jiletle tıraş serbest bırakıldı

Konuyla ilgili Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Koronavirüs salgını sonucunda önlem amaçlı 21 Mart’ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs itibarıyla belli kurallar dahilinde İçişleri Bakanlığı tarafından açılmalarına izin verilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede jiletle sakal tıraşı yapılması yasaklanmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Müşterilerimizden esnaflarımıza esnaflarımızdan da odamıza gelen talepler doğrultusunda Kocaeli Berberler Odası olarak ilgili bakanlıklara ve kurumlara yaptığımız müracaatlar sonucunda jiletle sakal tıraşı yapılması tedbirler uygulanarak serbest bırakılmıştır. Bu süreçte bir taraftan müşterinin sakal traşı olmak konusunda baskısı bir taraftan da yasak olması esnafımızı zor durumda bırakıyordu. Hem müşterilerimiz hem de esnaflarımız rahatlamış oldu. Tedbirler konusunda esnaflarımızın ve müşterilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyor, esnafımıza ve müşterilerimize hayırlı olmasını diliyorum.