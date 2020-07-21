Yoğun talep üzerine kurban kesimi incelikleri

Kocaeli’de açılan kursta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık kesimi yapacak vatandaşlara kesim teknikleri öğretiliyor. Bayramda acemi kasap olmak istemeyen vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) bünyesinde açılan kursta, usta öğreticiler tarafından kurban kesiminin incelikleri öğretiliyor. Kursta ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında kursiyerlere hijyen ve kurban kesiminde uyulması gereken sosyal mesafe ve yığılmaların önüne geçilmesi için randevulu kesim sistemi hakkında bilgiler titizlikle öğretiliyor.

KURSA KATILANLAR MEZBAHADA UYGULAMALI EĞİTİM ALIYOR

KO-MEK ve Veteriner Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 20 saatlik kursta derslerin 4 saati teorik, 16’ı saati ise pratik olarak sürdürülüyor. Uzman Veteriner Hekim tarafından verilen derslerin pratik uygulaması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesi’nde gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde ayrıca kurban kesimi sırasında insandan insana ve etlerden insanlara bulaşan hastalıklar konusunda da bilgi verilerek, uygulanacak dezenfektasyon yöntemleri öğretiliyor.

EZİYET ETMEDEN KESİMİN İNCELİKLERİ ÖĞRETİLİYOR

Kurs kapsamında verilen teorik uygulamalarda kesim sırasında hayvanın strese girmemesi ve özellikle eziyet edilmemesi gerekliliği vurgulanıyor. Hayvanın İslami kurallara uygun şekilde kesimi konusunda ayrıntılı bilgi veriliyor. Kesim sonrasında ise etlerin değerlendirilmesi vatandaşlara ve etin uygun koşullarda depolanması konusu kursiyerlere aktarılıyor.

ALINACAK ÖNLEMLER AKTARILIYOR

Yaklaşık 16 yıldır bayram öncesi açılan Kurban Kesim Elemanı Kursu’nun müfredatında kesim sırasında yaşanabilecek olası kazalar da ele alınıyor. Kazaların önüne geçebilmek için alınacak önlemlerin üzerinde duruluyor. Kursu başarı ile tamamlayanlara “Kurban kesim elemanı” sertifikası veriliyor.