Evyapport, Türkiye’nin ilk “Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” alan limanı oldu

Ticaretin kalbinde yer alan Evyapport, Çin tarafından ilk salgın hastalık duyurusu yapıldığında hızlıca aksiyon almaya başladı ve 28 Ocak 2020 tarihinde Türkiye’de henüz vaka tespiti yapılmamasına rağmen, tüm çalışanlarını ve alt işverenlerini “koronavirüsten korunma yolları” konusunda eğitimler verdi. Evyapport Genel Müdürü Ali Keskin, aldıkları tedbirleri şöyle anlattı: "Öncelikle Ocak ayında gemilerle temas halinde olan ve en yüksek risk altındaki çalışanlarımıza, koronavirüsten korunmaya yönelik kişisel donanımların temini, teslimi, doğru kullanımı hakkında eğitimler verdik. Evyapport olarak; işyerinde her türlü önlemi hızlıca uygulamaya alırken bir yandan da oluşabilecek tüm senaryolara karşıeylem planlarını oluşturduk. Çalışanlarımızı korumak için minimum personel ile operasyonlarımızı yönetirken, çalışmak üzere gelen personeli de uçtan uca izolasyon yöntemi ile servis, yemek ve tüm sosyal alanlardaki koruma tedbirleri sayesinde güvenli bir ortam oluşturduk. "

"GÜVENLİ ORTAMIN DEVAMLILIĞINI SAĞLADIK"

"Çalışanlarımızın yanı sıra, işletmeye giren tüm paydaşlarımızı da termal kameralarla kontrol ederken, maske ve dezenfektan dağıtımları ile mevcut güvenli ortamın devamlılığını sağladık. Salgının ilk günlerinden itibaren Evyapport’ta her yeni gün, aslında yeni tedbirler demekti. Aldığımız tedbirlerin paydaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımız tarafından takdir edilmesi doğru istikamette olduğumuzu gösterdi ve bundan sonraki adımlarımızı daha sağlam atmamızı sağladı."

"TÜM VAR GÜCÜMÜZLE BURADAYIZ"

"Bizler zor zamanlarda tüm maddi kaygıları bir kenara bırakıp insani vasıflar ile hareket edebilen toplumuz. Evyapport olarak bu süreçte hep çalışanlarımız, ailelerimiz, paydaşlarımız için ne yapabileceğimizi düşünmeye çalışıyoruz. Ülkemizin istikrarı, toplumumuzun ve çalışanlarımızın sağlığı için tüm var gücümüzle buradayız. Bu zorlu günler geçecek ve bizler daha iyi daha güçlü insanlar olacağız, inanıyoruz."