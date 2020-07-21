Haluk Levent özür diledi

AHBAP’ın da kurucusu olan Levent, tepki çeken tweet’inde “Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip ‘erkeğim benim’ demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz :(” yazmıştı.

‘LÜTFEN BAĞIŞLAYIN’

Levent, gelen tepkiler üzerine bu tweet’ini sildi ve takipçilerinden özür diledi. “Duygusal davranıp bu twiti attım” diyen Levent, “Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın” açıklamasını yaptı.