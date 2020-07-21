Düzce’de hırsızlık yapan kişiler Gölcük’te yakalandı

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, D-130 karayolu üzerinde ilerleyen otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kısa süreli kovalamanın ardından otomobil durdurularak, içindeki G.Y., B.D. ve M.K. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada G.Y. ve B.D.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu, Düzce'de bir evden 45 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.
Gözaltına alınan 3 kişi Düzce'den gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.