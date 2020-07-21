İzmit caddeleri karış karış dezenfekte ediliyor

Koronavirüs tedbirlerinin en sıkı uygulandığı dönemde olduğu gibi normalleşme sürecini yaşadığımız bugünlerde de tedbiri hiç elden bırakmayan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. İzmit’in tüm mahallelerinde titizlikle çalışan ekipler cadde ve sokakları dezenfekte ederek sağlık koşullarına uygun hale getiriyor.
SOKAKLAR AYNI HASSASİYETLE TEMİZLENİYOR
İzmit’in tüm mahallelerinde çalışan ekipler son olarak Tüysüzler, Yenişehir, Yenidoğan, Kuruçeşme Fatih, Kuruçeşme Doğan, Yenimahalle, Tavşantepe, Erenler, Kadıköy, Kozluk, Gündoğdu, Karadenizliler, Topçular ve kent merkezindeki önemli noktalar ile pazar alanlarında tazyikli su, köpüklü su ve arazör araçlarıyla temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler yıkama ve dezenfekte çalışmalarının, normalleşme döneminde de aynı hassasiyetle tüm mahallelerde devam ettiğini belirttiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.