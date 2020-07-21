İzmit caddeleri karış karış dezenfekte ediliyor

Koronavirüs tedbirlerinin en sıkı uygulandığı dönemde olduğu gibi normalleşme sürecini yaşadığımız bugünlerde de tedbiri hiç elden bırakmayan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. İzmit’in tüm mahallelerinde titizlikle çalışan ekipler cadde ve sokakları dezenfekte ederek sağlık koşullarına uygun hale getiriyor.

SOKAKLAR AYNI HASSASİYETLE TEMİZLENİYOR

İzmit’in tüm mahallelerinde çalışan ekipler son olarak Tüysüzler, Yenişehir, Yenidoğan, Kuruçeşme Fatih, Kuruçeşme Doğan, Yenimahalle, Tavşantepe, Erenler, Kadıköy, Kozluk, Gündoğdu, Karadenizliler, Topçular ve kent merkezindeki önemli noktalar ile pazar alanlarında tazyikli su, köpüklü su ve arazör araçlarıyla temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler yıkama ve dezenfekte çalışmalarının, normalleşme döneminde de aynı hassasiyetle tüm mahallelerde devam ettiğini belirttiler.