Sakaryalı forvet Berk İsmail Ünsal da Körfez yolunda

Galatasaraylı forvet Berk İsmail, Kocaelispor yolunda. 6 Ağustos 1994 (25) İstanbul doğumlu olan ve Saffet Sancaklı gibi Gazi Osman Paşa’da futbola başlayan Berk İsmail, 1.90 boyunda. Halen Sakaryaspor’da 9 nolu formasıyla oynayan İsmail, komşu takım 1.Lig’e yükselemeyip elenince, Kocaelispor yolunu tuttu. 2007-2011 arası Gaziosmanpaşa, 2011-2014 arası Galatasaray’da forma giyen oyuncu, sırasıyla Antalyaspor ve Giresunspor’da kiralık oynadı, Gümüşhanespor ve Sakaryaspor’a transfer oldu. Berk İsmail, U17, U18, U19, U20 milli takımlarımızda da oynadı.