Körfez Ticaret Odası Ve Körfez Final Kursu protokol anlaşması yaptı

Körfez Ticaret Odası üyelerine yönelik olarak avantajlar sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda KTO ve Körfez Final Kursu arasında yapılan protokol anlaşması ile KTO üyelerinin çocukları Final Kursundan %30 avantajlı olarak yararlanabilecek. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve Körfez Final Kursu kurucu müdürü Emin Polat’ın imzaları ile gerçekleşen protokol anlaşması ile KTO üyelerinin yakınları Final kursuna yapılan ödemelerde %30 oranında indirimli olarak yararlanabilecek. İndirimden yararlanmak isteyen KTO üyeleri Körfez Ticaret Odası üyesi olduğunu belirten herhangi bir belge ile kuruma başvuru yapabilecekler
ÖZTÜRK ‘’ ÜYELERİMİZE FARKLI ALANLARA AVANTAJLAR SAĞLIYORUZ
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk protokol anlaşmasının ardından kurucu müdür Emin Polat’a teşekkür ederek yaptığımız protokolün her iki kurumada hayırlı olmasını temenni ediyorum. Körfez Ticaret Odası olarak üyelerimize yönelik olarak farklı alanlarda avantajlar sağlamaya devam edeceğiz’’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.