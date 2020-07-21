CHP Kocaeli, KTO’yu ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi, Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk ve yönetimini partinin il binasında ağırladı. CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız ve yönetiminin de katıldığı ziyarette KTO Başkanı Recep Öztürk ve yönetimi, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimine yeni dönem çalışmaları için başarı dileklerini iletti.
ORTAK AKILLA ÇÖZÜM
Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yıldızlı, “Pandemiyle buhrana dönüşen ekonomik krizin çözümü için ilçe ilçe esnaflarımızı vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Kocaeli için ortak akıllı hareket etmeliyiz. Sizlerden alacağımız geri dönüşler çözüm üretme noktasında büyük önem taşıyor. Ziyaretiniz için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.