Herkese teşekkür ediyorum

Fenerbahçe’ye transfer olan Gölcüksporlu İsmail Yüksek kulübe veda etti. İsmail açıklamasında “Basit bir vedayla geçirdiğim 2 yılı özetlemek imkansız. Hiç bir veda Gölcükspor ve taraftarına olan saygı ve sevgimi asla değiştirmeyecek. Bu 2 yıllık süreçte üstümde emeği olan tüm başkan, yönetici, antrenör, kulüp çalışanları ve aynı sahada savaştığım mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum… Son olarak harika Gölcükspor taraftarına bana ilk günden beri gösterdikleri destek ve sevgi için minnettarım. Bundan sonraki süreçte Gölcükspor’a başarılar dilerim... Artık benim için yeni bir macera zamanı. Sevgilerimle...” - İsmail Yüksek –