Körfez de, Kocaelispor renkleriyle donatıldı

Kentin dört bir yanını ‘Şampiyon Kocaelispor’ renkleriyle donatan Körfez Belediyesi, kaldırımların yanı sıra orta refüjleri de ‘yeşil-siyaha’ boyadı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Körfez yeşil-siyaha büründü. Ekipler, ana cadde ve sokaklar ile kentin en işlek noktalarında çalışmaların devam edeceğini belirtti.

TARAFTARLARDAN TAM NOT ALDI

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün girişimleriyle kulübe tahsis edilen Brunga Tesisleri sebebiyle vatandaşlardan büyük takdir kazanan Körfez Belediyesi, kaldırım ve orta refüjlerde yapılan renklendirme çalışmaları ile de taraftarlardan tam not aldı.