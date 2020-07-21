Körfez de, Kocaelispor renkleriyle donatıldı

Kentin dört bir yanını ‘Şampiyon Kocaelispor’ renkleriyle donatan Körfez Belediyesi, kaldırımların yanı sıra orta refüjleri de ‘yeşil-siyaha’ boyadı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Körfez yeşil-siyaha büründü. Ekipler, ana cadde ve sokaklar ile kentin en işlek noktalarında çalışmaların devam edeceğini belirtti.
TARAFTARLARDAN TAM NOT ALDI
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün girişimleriyle kulübe tahsis edilen Brunga Tesisleri sebebiyle vatandaşlardan büyük takdir kazanan Körfez Belediyesi, kaldırım ve orta refüjlerde yapılan renklendirme çalışmaları ile de taraftarlardan tam not aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.