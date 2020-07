Derinceliler heyecanı Meydan’da yaşayacak

Bu sezon TFF 3. Lig’de başarılı bir sezon geçirerek klasman grubunu ikinci sırada bitiren Belediye Derincespor, play off müsabakaları öncesi TFF 2. Lig için adeta gün sayıyor. Oynayacağı iki maçı kazanarak TFF 2. Lig’e yükselmeyi hedefleyen Belediye Derincespor, play off Karşıyaka ile Antalya’da karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşma A Spor aracılığıyla Derince Kent Meydanı’nda kurulu olan dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak. Pandemi sürecine ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak izlenecek müsabaka esnasında kurulacak çayhanede Derince Belediyesi ekipleri vatandaşlara çay ikramında bulunacak. Belediye Derincespor, Karşıyaka engelini aştığı takdirde 26 Temmuz Pazar günü play off finalinde Turgutluspor-Esenler Erokspor maçının galibiyle karşılaşacak.