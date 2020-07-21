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21 Tem 2020 - 14:52- Spor G: 21 Tem 2020 - 14:55

Çintimar'ı unutmayacağız

2011 yılından beri Kocaeli Gençlik ve Spor il Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Muzaffer Çintimar yaklaşık 2 hafta önce yapılan atama sonrası Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine getirilmişti.  Muzaffer Çintimar, Kocaeli'de 9 yıl boyunca omuz omuza çalıştığı mesai arkadaşları tarafından en iyi şekilde uğurlandı.

Erdem ÖVÜÇ
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42 Evler’de yer alan Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu yanındaki geçici Spor İl Müdürlüğü binasının bahçesinde (Kocaeli Gençlik Merkezi) gerçekleşen veda etkinliğine İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, ilçe spor müdürleri, KYK yetkilileri ve kurum personelleri katıldı. Sıcak hava altındaki veda gününde konuşan Çintimar, 9 yılda çok şehirde önemli işlere imza atıldığını belirtti ve bunda en büyük payın ekip arkadaşları olduğunu ifade etti ve “Bir kusurumuz, eksiğimiz varsa hepinizden hakkınızı helal edin. Ben anamın ak sütü biri hakkımı hepinize helal ediyorum” dedi.

ADANA’NIN SADECE HEYECANI EKSİK

Çintimaryeni görev yeri Adana’da spor potansiyelinin oldukça fazla olduğunu ancak şehrinin heyecanın az olduğunu belirterek öncelikli olarak heyecanın artması için çalışacağını vurguladı. Eski görev yeri Kocaeli’nin takımı Kocaelispor ve memleketi Erzurum’un takımı Erzurumspor’un şampiyon olduğunu hatırlatan Çintimar, yeni görev yeri Adana’dan Adana Demirspor’un da mutlu sona ulaşacağını belirtti ve “Adana Demirspor başaracak. İnşallah yeni sezona yeni statlarını da yetiştirmeye çalışacağız ve Süper Lig’deki bir Adana Demirspor inşallah o statta mücadele edecek” dedi. Adana’daki eksikliklerinin fakında olduğunu belirten Çintimar “Adana’yı bundan sonra yakından takip edin” diyerek iddialı bir söylemde de bulundu.

VATANIN HER TOPRAĞI BİZİM

Çintimar’ın 13 yaşındaki oğlu Yiğit,Kocaeli’yi çok özleyeceğini ve tekrar bu şehre döneceğine inandığını söyledi. Muzaffer Çintimar veda gününde bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken kendisi için özel olarak hazırlanan pastayı oğlu Yiğit ile birlikte kesti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada tek tek masaları gezen ve eski personelinden helallik alan başarılı spor adamı Muzaffer Çintimar “Vatanın her yeri bizimdir. Görev kutsaldır” dedi ve gün sonunda toplu halde fotoğraf verildi.

21 Tem 2020 - 14:52 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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