1.Lig’e ramak var

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Finalinde Manisa FK-Sancaktepe ve Ankara Demirspor-Tuzlaspor müsabakaları oynanacak. TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final müsabakaları Antalya’da oynandı. 20.00’de başlayan mücadelelerde Manisa FK rakibi İnegöl’ü 3-0, Sancaktepe ise Hekimoğlu Trabzon’u 3-1’lik skorla yendi. 22.00’de başlayan diğer iki mücadelede; Tuzlaspor, Kastamonuspor'u 1-0, Ankara Demirspor ise Sakaryaspor’u 2-1’lik skorla geçti. Bu skorlarla Manisa FK, Sancaktepe, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor adlarını yarı finale yazdırdı. Sakaryaspor elenirken, Kocaelispor da 2.Lig’e yükselince iki takımın 12 yıl aradan sonra karşılaşması gündeme geldi.

TFF 2. Lig Yarı Final Maçları:

24 Temmuz Cuma

20.00 Ankara Demirspor-Tuzlaspor

22.00 Manisa FK-Sancaktepe