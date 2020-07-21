Merih ve Juventus gün sayıyor

İtalya Serie A'da, temsilcimiz milli futbolcu Karamürselli Merih Demiral'ın da yeniden forma giymeye başladığı Juventus, üst üste 9. şampiyonluğu için artık gün sayıyor... Juve, sahasında konuk ettiği Lazio'yu Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 mağlup ederken 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Lazio'nun tek golünü ise Immobile attı.

RONALDO 61 MAÇTA, 51 GOL ATTI…

Ronaldo, bu golle Serie A'da 50 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Ronaldo, 61 maçta 50 gole ulaşırken bu rekor daha önceden 68 maçta 50 gol atan Andriy Shevchenko'nun elindeydi. Ronaldo, ayrıca Premier League, La Liga ve Serie A'da 50 gol atan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti. Bu sonuçla birlikte Juventus, son 4 haftaya girilirken en yakın takipçisi Inter'in 8 puan önünde yer alarak şampiyonluğa çok yaklaşmış oldu.