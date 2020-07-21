Merih ve Juventus gün sayıyor

İtalya Serie A'da, temsilcimiz milli futbolcu Karamürselli Merih Demiral'ın da yeniden forma giymeye başladığı Juventus, üst üste 9. şampiyonluğu için artık gün sayıyor... Juve, sahasında konuk ettiği Lazio'yu Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 mağlup ederken 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Lazio'nun tek golünü ise Immobile attı.
RONALDO 61 MAÇTA, 51 GOL ATTI…
Ronaldo, bu golle Serie A'da 50 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Ronaldo, 61 maçta 50 gole ulaşırken bu rekor daha önceden 68 maçta 50 gol atan Andriy Shevchenko'nun elindeydi. Ronaldo, ayrıca Premier League, La Liga ve Serie A'da 50 gol atan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti. Bu sonuçla birlikte Juventus, son 4 haftaya girilirken en yakın takipçisi Inter'in 8 puan önünde yer alarak şampiyonluğa çok yaklaşmış oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.