Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
21 Tem 2020 - 14:57- Spor G: 21 Tem 2020 - 14:59

Derince'mizsin sen bunu da başarırsın

3.Lig’de Kocaelispor ile 2.Grup’ta ilk iki sırayı elde eden, Kocaelispor’un şampiyon olarak direkt 2.Lig’e çıkmasının ardından bu ligin kapısını aralayan Belediye Derincespor, bugün Karşıyaka ile 3. Lig 2. Grup Play-Off maçına çıkacak.
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3.Lig’de Kocaelispor ile 2.Grup’ta ilk iki sırayı elde eden, Kocaelispor’un şampiyon olarak direkt 2.Lig’e çıkmasının ardından bu ligin kapısını aralayan Belediye Derincespor, bugün Karşıyaka ile 3. Lig 2. Grup Play-Off maçına çıkacak. A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan maç saat 20.00’de başlayacak. Müsabaka Derince’de ‘Meydan’dan da dev ekranlardan canlı izlenebilecek. Maçı kazanan takım Pazar günü 2.Lig’e yükselme final maçına çıkacak 

SAKAT VE CEZALI YOK

Belediye Derince’de kader günü! Sarı Lacivertliler 3. Lig 2. Grup’ta sezonu Kocaelispor’un ardından ikinci sırada götürürken pandemi nedeni ile 6 hafta kala önce bitirilen lig sonrası 5. sıradaki Karşıyaka ile Play-Off maçına çıkacak. Antalya Belek Titanic Otel’de maçın zorlu hazırlıklarını tamamlayan Sarı Lacivertlilerde sakat ve cezalı futbolcu yok. Karşıyaka da tam kadro sahadaki yerini alacak.

YASİN KOL YÖNETECEK

Bu akşam saat 20.00’de Titanic Mardan Stadı’nda başlayacak olan maçı bu sezonun dikkat çeken hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. 2019-2020 futbol sezonunda 14 kez 1. Lig maçına çıkan Trabzonlu hakeme Serdar Diyadin ve Burak Cansız yardımcılık yapacak. Ekibimiz bu maçı kazanırsa Erok – Turgutlu maçının galibi ile finalde karşılaşacak. Final maçı 26 Temmuz Pazar günü aynı statta oynanacak ve kazanan takım adını 2. Lig’e yazdıracak.

BIRAKMAYA HİÇ NİYETİMİZ YOK

Belediye Derincespor Teknik Direktörü Bülent Baturman “Takım olarak her anlamda konsantreyiz. Bu tür maçlarda önemli olan sabırdır. 90 dakika, belki de 120 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadan ayakta kalmaya çalışacağız. Futbolcularımıza güveniyorum” dedi. Kulübün genel menajeri Mustafa Polat ise “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Çok emek verdik. Rakibimiz de öyle. Ama bizim bu işi bırakmaya hiç niyetimiz yok. Bizler için dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

MAÇIN KÜNYESİ

BELEDİYE DERİNCESPOR

KARŞIYAKA

STAT: Antalya Titanic Mardan Stadı

HAKEMLER: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Burak Cansız

SAAT: 20.00

YAYIN: A Spor (Derince Meydan’dan canlı yayın)

HAVA DURUMU: Maç saatinde 33 derece

BELEDİYE DERİNCE

YUNUS EMRE GENÇ

KORAY BAYKARA

EFE KARAOĞLU

AYKUT ASLAN

SERCAN USLU

YUNUS ÖZDEMİR

CİHAN HALİL

MESUT CAN TUNALI

YİĞİTALİ BAYRAK

MELİH İNAN

TAYFUR EMRE YILMAZ

KARŞIYAKA

ERDOĞAN AÇAR

CENK ÖZBEY

DOĞUKAN İNCİ

MUSTAFA AŞAN

HAKAN KUŞ

MUSTAFA DEĞİRMENCİ

NAMIK BARIŞ ÇELİK

METİN PEKER

ONUR KINTAŞ

ÖZGÜR GÜLER

M.FATİH ÖZTEKİN

21 Tem 2020 - 14:57 - Spor

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