Derince'mizsin sen bunu da başarırsın

3.Lig’de Kocaelispor ile 2.Grup’ta ilk iki sırayı elde eden, Kocaelispor’un şampiyon olarak direkt 2.Lig’e çıkmasının ardından bu ligin kapısını aralayan Belediye Derincespor, bugün Karşıyaka ile 3. Lig 2. Grup Play-Off maçına çıkacak. A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan maç saat 20.00’de başlayacak. Müsabaka Derince’de ‘Meydan’dan da dev ekranlardan canlı izlenebilecek. Maçı kazanan takım Pazar günü 2.Lig’e yükselme final maçına çıkacak
SAKAT VE CEZALI YOK
Belediye Derince’de kader günü! Sarı Lacivertliler 3. Lig 2. Grup’ta sezonu Kocaelispor’un ardından ikinci sırada götürürken pandemi nedeni ile 6 hafta kala önce bitirilen lig sonrası 5. sıradaki Karşıyaka ile Play-Off maçına çıkacak. Antalya Belek Titanic Otel’de maçın zorlu hazırlıklarını tamamlayan Sarı Lacivertlilerde sakat ve cezalı futbolcu yok. Karşıyaka da tam kadro sahadaki yerini alacak.
YASİN KOL YÖNETECEK
Bu akşam saat 20.00’de Titanic Mardan Stadı’nda başlayacak olan maçı bu sezonun dikkat çeken hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. 2019-2020 futbol sezonunda 14 kez 1. Lig maçına çıkan Trabzonlu hakeme Serdar Diyadin ve Burak Cansız yardımcılık yapacak. Ekibimiz bu maçı kazanırsa Erok – Turgutlu maçının galibi ile finalde karşılaşacak. Final maçı 26 Temmuz Pazar günü aynı statta oynanacak ve kazanan takım adını 2. Lig’e yazdıracak.
BIRAKMAYA HİÇ NİYETİMİZ YOK
Belediye Derincespor Teknik Direktörü Bülent Baturman “Takım olarak her anlamda konsantreyiz. Bu tür maçlarda önemli olan sabırdır. 90 dakika, belki de 120 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadan ayakta kalmaya çalışacağız. Futbolcularımıza güveniyorum” dedi. Kulübün genel menajeri Mustafa Polat ise “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Çok emek verdik. Rakibimiz de öyle. Ama bizim bu işi bırakmaya hiç niyetimiz yok. Bizler için dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.
MAÇIN KÜNYESİ
BELEDİYE DERİNCESPOR
KARŞIYAKA
STAT: Antalya Titanic Mardan Stadı
HAKEMLER: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Burak Cansız
SAAT: 20.00
YAYIN: A Spor (Derince Meydan’dan canlı yayın)
HAVA DURUMU: Maç saatinde 33 derece
BELEDİYE DERİNCE
YUNUS EMRE GENÇ
KORAY BAYKARA
EFE KARAOĞLU
AYKUT ASLAN
SERCAN USLU
YUNUS ÖZDEMİR
CİHAN HALİL
MESUT CAN TUNALI
YİĞİTALİ BAYRAK
MELİH İNAN
TAYFUR EMRE YILMAZ
KARŞIYAKA
ERDOĞAN AÇAR
CENK ÖZBEY
DOĞUKAN İNCİ
MUSTAFA AŞAN
HAKAN KUŞ
MUSTAFA DEĞİRMENCİ
NAMIK BARIŞ ÇELİK
METİN PEKER
ONUR KINTAŞ
ÖZGÜR GÜLER
M.FATİH ÖZTEKİN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.