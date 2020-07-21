Kızılyıldız’a 30 bin Euro daha ödedik

Kocaelispor’un Süper Lig’de mücadele ettiği dönemden beri (2008-2009) üzerine kabus gibi çöken Kızılyıldız Kulübü’nün bonservis sorunu ile ilgili son olarak 30 bin Euro daha ödendi. Böylece toplam borç 150 binden 120 bine düştü. UEFA’nın titiz baktığı bu konuda olası bir şikayette önce puan silme cezası veriliyor, 1 aylık ek sürede de ödeme yapılmazsa kulüp UEFA tarafından bir alt lige düşürülüyor.
İSMAİL ARAÇ YAKINDAN İLGİLENİYOR
Kocaelispor’da Mali Asbaşkan İsmail Araç’ın bizzat yürüttüğü konu ile ilgili 20 Temmuz için ara ödeme olarak 50 bin Euro ödenmesi gerekiyordu. İyi niyet çerçevesinde işin takibini sürdüren Araç, Kızılyıldız Kulübü’ne 30 bin Euro daha transfer etti. Haziran taksitinden kalan 20 bin Euro ile 31 Temmuz’da ödenmesi gereken 50 bin Euro yani toplam 70 bin Euro için 31 Ağustos’a kadar süre alındı. Kızılyıldız’ın son taksiti ise Eylül ayındaki 50 bin Euro olacak. Bu paralar da ödenirse 12 yıllık Kızılyıldız sorunu çözüme kavuşacak.
KIZILYILDIZ BONSERVİS
BORCU İLE İLGİLİ SON DURUM:
TOPLAM BORÇ: 300 BİN EURO
KALAN BORÇ: 120 BİN EURO
31 AĞUSTOS’TA ÖDENMESİ GEREKEN: 70 BİN EURO
30 EYLÜL TAKSİTİ: 50 BİN EURO
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.