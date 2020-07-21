Burak Süleyman’ın kalması artık imkansız gibi!

Şu an eşi ve çocuğu ile birlikte il dışında kısa süreli bir tatile çıkan Burak Süleyman yakın çevresine mevcut yönetimde kimi isimlerin devam etmesi durumunda Kocaelispor’da kalmasının imkansız olduğunu dile getirirdi. Yarın yeni sezonu açacak olan Yeşil Siyahlılarda Burak Süleyman’ın sahada yer almayacağı düşünülüyor. 3 yıldır 1. Lig kulüplerinin transfer etmek istediği, bu sezon ise aralarında Süper Lig’den de olan birçok kulübün adeta peşinde koştuğu yıldız futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.