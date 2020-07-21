Şu an eşi ve çocuğu ile birlikte il dışında kısa süreli bir tatile çıkan Burak Süleyman yakın çevresine mevcut yönetimde kimi isimlerin devam etmesi durumunda Kocaelispor’da kalmasının imkansız olduğunu dile getirirdi. Yarın yeni sezonu açacak olan Yeşil Siyahlılarda Burak Süleyman’ın sahada yer almayacağı düşünülüyor. 3 yıldır 1. Lig kulüplerinin transfer etmek istediği, bu sezon ise aralarında Süper Lig’den de olan birçok kulübün adeta peşinde koştuğu yıldız futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.
Burak Süleyman’ın kalması artık imkansız gibi!
Kocaelispor’da 5 yıl boyunca fedakarca mücadele eden, Yeşil Siyahlı forma özdeşleşmiş Burak Süleyman ile transfer komitesi arasında yapılan iki görüşmenin sonucu olumsuz neticelenmiş, transfer komitesindeki kimi yöneticiler de “Alacaklarını bırak, üzerine para getir ve git” demişti. Bunun üzerinde Kocaelispor ile bağları kopma noktasına gelen Süleyman ile yola devam edilmesi imkansız bir hale geldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
ali - burak süleyman son sene korner direğinde yattı..takıma katkı sağlamadı ve takım içinde ben modu yüksek ve huzur bozuyor...hocamız işini çok iyi biliyor ve sıkıntılı olanları ayıklıyor..sorun yok kimse kocaelisprodan büyük değildir..bakın mesuda indirimle imza attı..
Derinceleee - hodrimeydan trübün liderleri neden açıklama yapmıyor yönetimden mi korkuyolar izmitin çocuklarını harcıyolar görmüyormusunuz yoksa rant kapısı mı kapanır ? bu şehirde gelmiş geçmiş unutulmucak tek başkan KOCAELİSPORLU olan bahri yavuzdur. bu yönetim ve bu düşünce oldukça maçlara gitmem aynı bazılarının zamanında trübünü bırakp geri dönmesi gibi...
avni - sefa burak kalmalıydı
Selahattin büyük - Sayın başkan nerede, burak süleyman gibi bir futbolcuyu nereden ve kaç paraya alaırsınız, Allah aşkına sizde hiç akıl mantık yokmu, kocaelisporun burak süleymana ihtiyacı var, sayın başkan transfer komitesini uzlaşmacı, babacan, kocaelisporun başarısını ön planda tutan isimlerden olutursaydınız futbolcularla kavga eden futbolcu kaybeden insan ilşkileri zayıf kişerlerden tranafer komitesi oluşmazsı çok yanlış, anladığım kadarıyla sayın halefler başta olmak ğzere futbolculara sevgi ve saygı ile yaklaşılmıyor, yapılanlar yanlış sayın üzülmez, sayın tahir büyükakın kocaelispor yönetimini denetleyiniz, siz tıp doktorusunuz az çok insan psikolojisini bilirsiniz, futbolcularımız.çok kolay dağıtılıyor bunun önlemini alın, size güveniyoruz..
Babadan Ks Lu. - Burak Süleyman giderse Selahattin Dinçel de gitsin. Yerini de dolduramaz lar buda bilinsin , olası bir başarısızlık ta otaraftar bağırmaya başladığı zaman, kaçacak yer ararsınız bilmiş olun muhteşem Süleyman bu takım la özdeşleşmiş tır,okadar.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.