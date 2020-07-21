Batu ile ilk görüşme askıda kaldı

Kocaelispor’un hırslı, mücadeleci ve saygılı futbolcularından, Tahaminatör olarak bilinen Taha Batuhan Yayıkçı’nın transfer komitesinde önceki gün yaptığı görüşmede küçük çaplı bir krizin çıktığı öğrenildi. Kadroda bulunması istenen başarılı futbolcu için indirim istenmedi ancak sözleşmesinde bazı değişiklikler talep edildi. Batuhan da bonus ya da benzeri konuları istemediğini, sözleşmesinde bir değişikliğe gerek olmadığını yönetime belirttiği kaydedildi. Öte yandan Talha ve Serdar Ümit de indirime sıcak bakmadı. Bu futbolcular yarınki sezon açılışında sahadaki yerlerini alacaklar.