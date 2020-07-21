Kocaelispor’un hırslı, mücadeleci ve saygılı futbolcularından, Tahaminatör olarak bilinen Taha Batuhan Yayıkçı’nın transfer komitesinde önceki gün yaptığı görüşmede küçük çaplı bir krizin çıktığı öğrenildi. Kadroda bulunması istenen başarılı futbolcu için indirim istenmedi ancak sözleşmesinde bazı değişiklikler talep edildi. Batuhan da bonus ya da benzeri konuları istemediğini, sözleşmesinde bir değişikliğe gerek olmadığını yönetime belirttiği kaydedildi. Öte yandan Talha ve Serdar Ümit de indirime sıcak bakmadı. Bu futbolcular yarınki sezon açılışında sahadaki yerlerini alacaklar.
Batu ile ilk görüşme askıda kaldı
Kocaelispor’un hırslı, mücadeleci ve saygılı futbolcularından, Tahaminatör olarak bilinen Taha Batuhan Yayıkçı’nın transfer komitesinde önceki gün yaptığı görüşmede küçük çaplı bir krizin çıktığı öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Selahattin büyük - Sayın başkan mevcut kadroyu koruyarak, takviye yoluna gidiniz, kadroya giremiyen oyuncularıda kırmadan dökmeden yollarımızı ayıralım, kaliteli hiç bir oyuncuyu göndermeyiniz, özgür kocaeli ve kocaeli gazetesinden edindiğim bilgiler dahilinde 32 ve 33 yaşında futbolcularla görüşüyorsunuz bu çok büyük hata olur, 2. Lig mücadelesi yüksek bir lig, tecrüne burada işe yaramaz, bize genç futbolcular lazım, ve ligi bilen oyuncular olmalı, eldeki.futbolcuları sebepsiz nedenlerle kaybetmşyelim, ince eleyip sık dokumalıyız..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.