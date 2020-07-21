Vali Yavuz’dan Kandıra Yolu talimatı!

Kocaeli Valiliği 2020 yılı 2. Dönem 3. İl Koordinasyon Kurul Toplantısı bugün Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yavuz’un ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na Vali Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, İlçe Kaymakamları, İl Müdürleri, İSU Müdürü Ali Sağlık, belediye başkanları ve daire müdürleri katıldı.

290 PROJE DEVAM EDİYOR

Toplantıda Yavuz tarafındanİl Yatırım Takip Sistemine (İLYAS) girilen verilere göre ilimizde, 2020 yılında, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından toplam 440 proje uygulandığı, Haziran sonu itibarıyla biten proje sayısı 56, devam eden proje sayısı 290, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 41, henüz başlanamayan proje sayısı ise 53 olduğu duyuruldu.2020 yılı yatırımlarının proje tutarı toplamının ise15 milyar 180 milyon TL olduğu belirtildi. Yavuz tarafından 2020 yılı ödenek toplamının 2 milyar 298 milyon TL olduğunun belirtildiği toplantıda ilk altı aylık dönemsonuna kadar bu ödenekten yapılan harcamanın toplamı 620milyon TL; yılın ilk altı ayında yılı ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 26,9 olduğu bilgisi verildi.

EĞİTİM ÜÇÜNCÜ SIRADA

Yavuz tarafından ödenek ile ilişkin olarak, toplam ödeneğin yüzde 52,1’i Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, yüzde 47,9’u Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait olduğu,2020 yılı yatırım ödeneklerinin sektörlere göre dağılımının ise yüzde 41’lik oranla ulaştırma sektörü birinci sırada, yüzde 28’lik oranla Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) sektörü ikinci sırada, yüzde 19’luk oranla Eğitim sektörü üçüncü sırada olduğu bilgilerine yer verildi. Ödeneğin yüzde 12’si ise diğer sektörlere ayrıldığı belirtildi.Yavuz, “Özellikle bilim, sanayi ve teknoloji şehri olan ilimize, Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin sunmuş olduğu katkı nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

“ÇELİK BORUYLA DEĞİŞTİRİYORUZ”

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Hizmet alanımızda 3 bin 505 metrekare. 10 bin 541 kilometre içmesuyu, 5 bin 803 kanalizasyon, 656 kilometre yağmur suyu ile 13 tane içmesuyu arıtma tesisi, 23 tane atıksu arıtma tesisi bulunmakta. 2020 yılı içerisinde Gebze’deki boruların patlaması çok sık gündeme geldi. Yaklaşık 20 kilometre civarında. Biz şu ana kadar 4 buçuk kilometresini devre dışı bıraktık. Arızaların yüzde 75’i devre dışı kaldı. Gençlik Caddesi üzerinde çalışma devam ediyor. Çelik boruyla değiştiriyoruz” dedi.

“KANDIRA’DA SIKINTIMIZ YOK”

Kandıra’daki yazları yaşanan sorunlardan bahseden Sağlık, “Karamürsel sınırlarında 5 adet depo çalışmasını bitirdik. 6 bin 139 metre burada içmesuyu imalatı gerçekleştirdik. Yarım kalan Derince ihalemiz ile ilgili inşallah bu yıl bir riskle karşılaşmayacağız. Kandıra atık su terfi merkezlerinde yazın çok yoğun nüfus artışı olunca sıkıntı yaşamaya başladık. Revize projemizi hazırladık. Projede herhangi bir sıkıntımız olmadan pompalarımız çalışıyor. İl genelinde kanalizasyon hattıyla beraber fosseptik yaptık. Bunlar da hizmete alındı” dedi.

DARICA’YA SEL SONRASI YATIRIM”

Darıca’da yaşanan sel felaketinden bahseden Sağlık, “Kartepe Şube Müdürlüğü İdari binası, sıkıntılı bir yerdi. 3,8 milyon TL’ye mal olan merkezi bir yerde hizmet binası yaptık. Devam eden 2020 yılı içerisinde başlayıp devam ettiğimiz Darıca işimiz var. Darıca 2 yıl önce sel baskınına uğramıştı. Sonrasında projemizi hazırladık, ihalesini yaptık. 11 kilometre içme suyu, 26.6 km kanalizasyon, 19 kilometre yağmur suyu hattı yapacağız. 2021 yılının sonunda bu çalışma bitecek. Yüzde 10 seviyesindeyiz. Körfez Fatih ve Güney Mahallelerinde pandemi süreci nedeniyle çok girmek istemedik. Bu nedenle biraz geciktik ancak çalışma bütün hızıyla devam ediyor. Başiskele Mahmutpaşa Mah., Kartepe Köseköy, Kazım Karabekir Caddesi projelerimizin yüzde 80’i bitti. İl emniyet müdürlüğümüzdeki pompalar Perşembe günü itibariyle devreye alınacak” ifadelerinde bulundu.

DERİNCE KOMPLE YENİLENİYOR”

Alemdar Caddesi hakkında tarih veren Sağlık, “İzmit merkezde Zincirlikuyu ve Bağdat Cadddesi’nde yağmur suyu sıkıntımız vardı. Pandemi sürecinde bitirdik. 4-5 Ağustos gibi de Alemdar Caddesi’ne girip yağmur suyu sıkıntısını bitireceğiz. En büyük sıkıntılarımız Derince’ydi. Bütün mahallelerinde yağmur suyu hattı ve kanalizasyon değişecek. Yaklaşık 168 milyon TL’ye malolacak. İki yıllık proje. İçme suyunun yüzde 56’sını, kanalizasyon hattının yüzde 66’sını yeniledik” dedi.

“YILLIK 12 MİLYON METREKÜP İHTİYAÇ KARŞILANACAK”

Sağlık’ın ardından konuşan DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, “Sulanabilir arazimiz 101 bin 843 hektar, ekonomik sulanabilir arazi varlığı 15 bin 814 hektar. Toplamda bu yıl ödeneğimiz 7 milyon 665 bin. Yüzde 53 gerçekleşmemiz var. 2020 yılı yatırımımızda 11 adet yapım işi bulunmaktadır. 364 milyon 273 bin Tl toplam maliyeti var. 110 milyon 311 TL bu işler için harcandı. Büyük işler tamamlandığında 8,97 milyon metreküp depolama ile yıllık 12 milyon metreküp su ihtiyacı karşılanacak. Karamürsel İhsaniye Barajı tamamlandı” ifadelerinde bulundu. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “23 mahallemizde toplulaştırma için başvurumuz vardı. Ne durumda?” şeklinde soru yöneltti. Tazegül, “Toplulaştırma ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı çıktı. Ekip arazide inceleme yapmasının ardından ihaleye çıkılacak. Yıl sonu ya da gelecek yıl olabilir” dedi.

“PAZARLIK DEVAM EDİYOR”

Tazegül’ün ardından konuşan Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, “Kocaeli’de yol ağımız 499 kilometre. Yüzde 58’i bölünmüş yoldur. 2020 yatırım programında 14 adet yatırımımız, 1.8 milyar TL. 2020 sene başı ödeneğimiz 117 milyona çıkarıldı. Gerçekleşme ise yüzde yüz. Kocaeli Şehir Hastanesi bağlantı yolları 190 milyon TL’lik proje. Toplam 894 metre olan 13 adet köprümüz var. Burayı Eylül ayı sonu itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz. İzmit-Kaynarca Kandıra projemiz var. Bu sene başladık. Hedefimiz 7 ile 18 arasındaki kısımda hem kamulaştırma problemi var vatandaşla pazarlık çalışmaları devam ediyor hem de ormanda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

YAVUZ’DAN KANDIRA YOLU TALİMATI

Yavuz, Çolak’a yönelik olarak, “Hafta sonu yaklaşık 60 bin araç PTS’lerden geçti. 30 bin desek 150 bin kişi civarı. Çok ciddi bir insan hareketliliğinden bahsediyoruz. O yüzden Kandıra-Kaynarca Yolu bizim için çok önemli. Yeşil, çevre, turizm farklı bir bakış açısı da kazandırabilirsek yüksek eğitimli ve İstanbul’da oturan kesimin de keyifle yaşayabileceği bir kent. Yeşile çok yakın çok bir il yok. Kocaeli’de yeşile ulaşmak son derece kolay. Ulaşımın hızlı yapılması konusunda hizmetler sektörünü bizim burada arttırmamız gerekiyor. Bu yüzden Kandıra Yolu bizim için önemli. Ben denedim. Çok ciddi kuyruklar var. Neler yapacağımızı sizinle konuşacağız. Sıkıntılarınız varsa bizimle paylaşın. Bizimle bu konuyu daha sık görüşürseniz mutlu olurum.” dedi.

YAVUZ: GİZLİLİK OLDUĞUNDAN DEĞİL

Çolak, “Bu sürecin sıkıntılı süreci var. İhalemizi yaptık. Firmamız ekibini, şantiyesini kurduk. Bu sene ilk 18 kilometrede kamulaştırma çalışmalarını yapacağız” ifadelerinde bulunurken Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Pandemiden önce 200 binin üzerinde insanın geldiğini biliyoruz. Ağva Kandıra arasındaki yol bizim trafiğimizi rahatlatacak. Bundaki son durum nedir? Kandıra Yolu’ndaki trafik kazaların olduğu ana bölgelerdeki sorunla ilgili önceliği tanırsanız seviniriz” dedi. Yavuz, “Özel konuları burada açmak istemediğimden, gizlilik olduğundan değil. Biz zaten görüşüyoruz. DSİ, karayolları başka kuruluşlar vs. bunlar Türkiye’nin güzel kurumları. Arkadaşlarımız 16 yılda köprü bitirdi. Eski günde 48 günde projesini bile çizemezsiniz. Cumhurbaşkanımızı kutlamak gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

“DİLOVASI KARANLIK”

Turan’ın sorusuna cevap veren Çolak, “ O yol toplam 127 kilometre. Şu anda henüz çalışmamız yok. Bizim ilk projemiz İzmit Kandıra’ya kadar. Kandıra Kaynarca projesi kesinleşince 58 kilometreye arttırdık. Konu gündemimizde” dedi. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şair, “Diliskele’sinde tek bir geçiş var. Çok büyük yağışlarda kot farkından dolayı su birikintileri oluyor; 15 bin nüfuslu mahalleyle iletişim kesiliyor. Diliskelesi konusunda alternatif yolumuz vardı. Çok çabuk ve seri yapılabilecek bir yer. Bazı yerlerin karanlık olması nedeniyle yaralanalı, ölümlü kazalar oluyor” dedi. Çolak “Bu konuda aydınlatma çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“11 DURACAĞIMIZ OLACAK”

Marmaray Bölge Müdürü Nurdan Memişoğlu Apaydın, “Bildiğiniz gibi Kocaeli İlimizde metro projesi; Darıca ve Gebze ilçelerini kapsamakta 4 milyar 220 milyon 323 bin TL ihale bedeli var. Metro yapmak birçok disiplinle birlikte meşakkatli bir çalışma. Kapsamımızda 15,4 km bir demiryolu var, ortalama 80 km hızla giden trenler olacak. Başladığımız yer Darıca sahili olacak. 11 durağımız olacak. Saha çalışmalarımıza da başladık. Proje genelinde 26 şaftımız var. Bu çalışmaları yapabilmek için çok büyük ekipmanlar kullanıyoruz. Şehrin içinde bu yapıları yapmak hem zor hem halka da sıkıntı veriyoruz. Bu tip çalışmalar 5-6 yıl sürecek çalışmalar ama biz 2023’ün bu aylarında bitirip sizlere hizmete açmayı düşünüyoruz. Darıca Sahil İstasyonu’nda tren ve metro istasyonlarıda yaya güvenliğini sağlamak için teller uygulandığında vatandaşla sahille olan irtibatı kesiliyordu. Biz de o güzergahı biraz batırarak vatandaşın sahille olan bağını koruyoruz” dedi. Yavuz, “Marmarayla birleştiği için çok kıymetli bir hat. Bakan beyle gidip görme fırsatımız da oldu” ifadelerinde bulundu.

“SİT ALANINA DOLGU YAPILDI”

TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar 2020 yılı yatırımlarından bahsederek, “Toplam proje sayımız 8 adet, proej tutarı 249 milyon 594 bin TL. Şu anda devam eden işlerimizin yüzde 72’dir” dedi. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Tavşancıl ve Diliskelemiz’de istasyonlarımız vardı. Vatandaşlar İastanbul’u buradan sağlıyordu. Çalışmalardan dolayı istasyonlar kapatılınca çok ciddi mağduriyetler söz konusu oldu. O istasyonlar ne zaman açılacak?” dedi. Acar, “Gebze-Köseköy hattından bahsediyorsunuz. Yeni ikmal dosyasında yapacağız. Bu da bir buçuk yıllık süreç. İstasyonlarla ilgili çalışma detayı şu an bende yok” ifadelerinde bulundu. Şayir, “Tavşancıl Mahallesi sit alanı. Denize baya bir dolgu yapıldı. Halktan da çok ciddi tepkiler alındı. Burayla ilgili bir açıklama istiyorum. Burada liman yapılması söz konusu mu? Sorusuna Acar, “Bilgim yok. Bilgi alınca size söyleyeceğim. Bir aylık bölge müdürüyüm; bazı konulara hakim değiliz” dedi.

YENİ CUMA İÇİN YÜKLENİCİYE İHTAR ÇEKİLECEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Vekili Musa Akdeniz, “İzmit’te Urgancı Mehmet Çelebi ve Pertev Mehmet Paşa cami restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Minaresi 10 güne kadar tamamlanacak. Bu yıl sonuna kadar bitecek. Burada biraz sorunumuz var. 20 Temmuz’da süresi bitiyor. Yükleniciye ihtarımızı çekeceğiz” dedi. Yavuz ayrıca, “Mimar Sinan tarafından yapılan bir köprüden geçen dere yatağının temizliği ve dizaynını çok önemsiyorum. Çünkü ecdadımızdan kalan bu tarihi eserlerin bizden sonraki kuşağa aktarılması son derece önemli” ifadelerinde bulundu.