Yatırımcılara verilen destekler MARKA toplantısında ele alındı

Her ay düzenli olarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na bağlı illerde yapılan MARKA toplantısı Temmuz ayı toplantısı Kocaeli’de gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da katıldığı olağan yönetim kurulu toplantısında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın faaliyetlerinin değerlendirilerek, ajans tarafından yatırımcılara verilen destekler, devam eden ve planlanan projeler görüşüldü.