Selahattin büyük - Sayın fatma kaplan hurriyet, bayram öncesi esnaf ürünlerini teşir amaçlı kaldırıma açarsa vatandaş nerden yürüyecek, bu uygulama geri kalmış ülkelerde uygulanmakdadır, ve çağdışı uygulamadır, bu uygulamayı esnafa müjde olarak lanse ederseniz bundan büyük üzüntü duyarım sizin adınıza, yapabiliyorsabız ekonomik mali destekde bulunun, vatandaşın yürüyüş yolunu kapatmak en kolayı, neden her şeyin bedelini vatandaş öder anlamıyorum bu ülkede, çağdaş belediyecilik bu değil, çağdaş devlet anlayışı bu değil, lütfen kararınızı gözden geçirin saygılarımla..