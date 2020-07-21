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21 Tem 2020 - 15:53- Gündem G: 21 Tem 2020 - 15:55

Hürriyet’ten esnafa bayram önü müjdesi

İzmit Belediyesi, İzmit esnafının Kurban Bayramı arasında mamullerini dükkan önlerindeki kaldırımlarda teşhir edebileceğini açıkladı
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Koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle, iş yerlerini sağlıklı bir şekilde açamayarak mağdur olan ve normalleşme sürecinde olan esnafa İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’ten Kurban Bayramı önü müjdesi geldi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi esnafın mağduriyetini bir nebze olsun gidermek isteyen İzmit Belediyesi, esnafın dükkan önlerindeki kaldırımlarda da ürünlerini teşhir edebileceğini açıkladı.

SEYYAR SATICIYA İZİN YOK

27-30 Temmuz tarihleri arasında esnaf, dükkanlarının önündeki kaldırımlarda ürünlerini teşhir edebilecek. Salgın nedeniyle oldukça zor günler geçiren ve normalleşme sürecinde esnafa adeta can suyu olacak uygulamayla, İzmit esnafı Kurban Bayramı öncesinde nefes alacak. Öte yandan İzmit Belediyesi seyyar satıcılara Kurban Bayramı öncesinde de kesinlikle izin vermeyecek.

21 Tem 2020 - 15:53 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Hindistan - Ataturkun Turkiyesinden gidisatimiz gandinin hindistanina olmasin. Cagdas medeniyet uygarlik temizlik duzen intizami hedefleyelim boyle giderse yarin yol ortasindan inekler dolasacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Temmuz 17:45
02

Belediye Belediyelik Y - Kaldirimlarda yuruyemiyoruz her yeri isgal etmisler durumunda bir de boyle dusuncesizce isler yapilirsa iyice yurunmez yasanmaz bir kent oldu. Izmitte esnaflar cift sira arac parkediyor kaldırımları isgal ettiler o kadar rahatlar ki gunun her saati yuk indirip yuk bindiriyorlar coplerini sakinmadan atiyorlar pislik karmasa olarak giderek hindistana benzemeye basladik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Temmuz 17:42
01

Selahattin büyük - Sayın fatma kaplan hurriyet, bayram öncesi esnaf ürünlerini teşir amaçlı kaldırıma açarsa vatandaş nerden yürüyecek, bu uygulama geri kalmış ülkelerde uygulanmakdadır, ve çağdışı uygulamadır, bu uygulamayı esnafa müjde olarak lanse ederseniz bundan büyük üzüntü duyarım sizin adınıza, yapabiliyorsabız ekonomik mali destekde bulunun, vatandaşın yürüyüş yolunu kapatmak en kolayı, neden her şeyin bedelini vatandaş öder anlamıyorum bu ülkede, çağdaş belediyecilik bu değil, çağdaş devlet anlayışı bu değil, lütfen kararınızı gözden geçirin saygılarımla..

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 21 Temmuz 16:08
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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