Ergüney’den Hyundai Assan’a teşekkür

İlimizde bulunan ve otomotiv alanında faaliyet gösteren Hyundai Assan Fabrikası önemli bir çalışmaya katkı sağlayarak Covid-19 mücadelesine destek verdi. Numune alma aracı olarak tasarlanan sağlık taraması aracının donanımına verdikleri desteklerinden dolayı fabrika yöneticilerine İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen törene Hyundai Assan Fabrika Müdürü Wongyun Park, İnsan Kaynakları Müdürü Gökhan Şahin ve yönetim ekibi katılım sağladı.

“TÜRKİYE’DE BİR İLK”

İlimizde özellikle kırsal alanda mobil olarak yapılacak sağlık taraması ve numune alma hizmetlerinin yapılacağı aracın iç donanım ve tasarımı ile dış kaplamasındaki desteklerinden dolayı teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Sağlık Müdürlüğümüz tarafından sadece korona hastalarında değil diğer tarama çalışmalarımızda da çok amaçlı kullanabileceğimiz bir araç dizayn edildi. Katkılarından dolayı Hyundai Assan Fabrikası yetkililerine teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“BİZLER İZMİTLİYİZ”

Hyundai Assan Fabrika Müdürü Wongyun Park yapılan çalışmaya katkı sunuş olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek teşekkürlerini iletti. Programda konuşan Park, “Bizler İzmit’teyiz ve İzmitliyiz aslında. İlimizde yaşanan olaylarda biz de bir açıdan yardımcı olabiliyorsak ne mutlu. Bizi davet edip onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.