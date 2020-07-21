Sivil Toplum Gönüllüleri, Gölkay’da buluştu

Kısa adı KOSİD olan Kocaeli Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği, İzmit Gölkay Park alanında düzenledikleri mangal organizasyonunda bir araya geldi. KOSİD Başkanı Hüseyin Öz ve dernek yöneticileri hem süreci değerlendirdiler hem de yeni dönem için yol haritalarını belirlediklerini ifade ettiler. Kocaeli’nin tüm ilçelerinden katılımla gerçekleşen toplantıda dernek üyeleri, Türk bayrağı ve Kocaelispor bayrağı ile birlik beraberlik mesajı verdiler.

YENİ DÖNEM VURGUSU

KOSİD Başkanı Hüseyin Öz, “Salgın süresi boyunca bir araya gelememiştik. KOSİD olarak tam kuruluşumuzun ardından pandemi süreci başladı. Bu sebeple hazırladığımız lakin hayata geçiremediğimiz projelerimiz için tekrar bir araya geldik ve bugün itibari ile kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak Kocaeli için yapmamız gereken ne varsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

“PROJELERİMİZLE SES GETİRECEĞİZ”

Kocaelispor’un lig şampiyonluğunu da kutladıklarını ifade eden Öz, “KOSİD’in kuruluş amacı kentin ortak akıl kültürünü oluşturabilmektir. Bizler her ilçeden ve her alandan bir mozaik oluşturarak 41 kişilik yönetim kurulumuzla beraber kent adına yola çıktık. Bir kentin kalite standartlarının üzerinde bir sosyal hayata sahip olmasının yegane kuralı ortak akıldır. Bu sebeple yeni bir proje dönemine giriyoruz. Bu dönemde projelerimizle ses getireceğiz. Ve bizim asıl amacımız istişare kültürünün hala ölmediğini bu şehirde göstermek olmalıdır” dedi.