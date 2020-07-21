Sivil Toplum Gönüllüleri, Gölkay’da buluştu

Kısa adı KOSİD olan Kocaeli Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği, İzmit Gölkay Park alanında düzenledikleri mangal organizasyonunda bir araya geldi. KOSİD Başkanı Hüseyin Öz ve dernek yöneticileri hem süreci değerlendirdiler hem de yeni dönem için yol haritalarını belirlediklerini ifade ettiler. Kocaeli’nin tüm ilçelerinden katılımla gerçekleşen toplantıda dernek üyeleri, Türk bayrağı ve Kocaelispor bayrağı ile birlik beraberlik mesajı verdiler.
YENİ DÖNEM VURGUSU
KOSİD Başkanı Hüseyin Öz, “Salgın süresi boyunca bir araya gelememiştik. KOSİD olarak tam kuruluşumuzun ardından pandemi süreci başladı. Bu sebeple hazırladığımız lakin hayata geçiremediğimiz projelerimiz için tekrar bir araya geldik ve bugün itibari ile kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak Kocaeli için yapmamız gereken ne varsa yapacağız” ifadelerini kullandı.
“PROJELERİMİZLE SES GETİRECEĞİZ”
Kocaelispor’un lig şampiyonluğunu da kutladıklarını ifade eden Öz, “KOSİD’in kuruluş amacı kentin ortak akıl kültürünü oluşturabilmektir. Bizler her ilçeden ve her alandan bir mozaik oluşturarak 41 kişilik yönetim kurulumuzla beraber kent adına yola çıktık. Bir kentin kalite standartlarının üzerinde bir sosyal hayata sahip olmasının yegane kuralı ortak akıldır. Bu sebeple yeni bir proje dönemine giriyoruz. Bu dönemde projelerimizle ses getireceğiz. Ve bizim asıl amacımız istişare kültürünün hala ölmediğini bu şehirde göstermek olmalıdır” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.