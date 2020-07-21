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21 Tem 2020 - 16:32- Sağlık G: 21 Tem 2020 - 16:37

Derin Dondurucu alırken bunlara DİKKAT edin!

MediaMarkt Türkiye, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla bu dönemde tüketicilerin derin dondurucu ve kıyma makinesine yönelik ürün tercihlerini açıkladı.
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Bayramın yıldız ürünlerinden derin dondurucularda tüketiciler çoğunlukla çekmeceli ve geniş model ürünleri tercih ederken “sandık tipi” model derin donduruculara olan talep ise her geçen gün azalıyor. Bayramın bir diğer yıldız ürünü kıyma makinesinde ise tüketiciler sosis, içli köfte ve domates salçası yapma aparatları olan modelleri tercih ediyor.

TÜKETİCİ TERCİHLERİ

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Kurban Bayramı yaklaşırken tüketicilerin derin dondurucu ve kıyma makinesi tercihleri açıkladı.

MediaMarkt Türkiye’nin verilerine göre Bayram öncesinde derin dondurucu ve kıyma makinelerine olan talepte yoğun bir artış gözlemleniyor. Bu iki kategoride tüketicilerin tercihleri ise ürünlerin özelliklerine göre değişim gösteriyor.

Kıyma makinelerinde tüketiciler cihazın gücüne bakıyor

Tüketiciler kıyma makinesi alırken ilk etapta ürünün gücüne dikkat ediyor. İşlem kapasitesi için ürünün sahip olduğu güç önemli bir etken iken, çok tercih edilen diğer bir özellik ise ürünlerin özel aparatları.

Kıyma makineleriyle beraber verilen sosis, içli köfte veya domates salçası yapma aparatları tüketiciler tarafından oldukça talep görüyor.

Cihazların kullanım kolaylığı da tüketiciler için önemli bir kriter oluştururken makinelerin parçalarının ayrılabilir olması ise hijyen açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye çekmeceli ve No Frost derin dondurucu satın alıyor

Kurban Bayramı’nın diğer yıldız ürünü derin dondurucularda ise daha farklı tercih sebepleri bulunuyor. Ülke genelinde çekmeceli ve geniş derin dondurucular tercih edilirken sandık tipi modellere olan ilginin azaldığı gözlemleniyor.

Tüketicilerin özellikle çekmeceli ürünleri tercih etmesinde ise kullanım kolaylığı ve ergonomik ürün yapısı yatıyor.

Bu kategoride en popüler modeller ise 5 çekmeceli derin dondurucular olurken son zamanlarda 6 – 7 çekmeceli ve No Frost modellere olan talepte de önemli bir artış kaydedildiği belirtiliyor.

Meyve ve sebzeler için zamanı durduruyor

Kurban Bayramı’yla gelen talep artışından bağımsız olarak sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlerin de derin donduruculara ilgi gösterdikleri belirtiliyor. Derin dondurucular ile tüketiciler; mevsiminde aldıkları meyve veya sebze gibi ürünleri daha uzun süre muhafaza edebiliyorlar.

21 Tem 2020 - 16:32 - Sağlık

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