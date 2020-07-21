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21 Tem 2020 - 16:36- Gündem G: 21 Tem 2020 - 16:43

İzmit Gültepeliler Derneği’nde başkan değişmedi

İzmit Gültepeliler Derneği ve Gültepeliler Platformu Kurucu Başkanı Taner Çakırer’in tek aday olarak girdiği olağan kongrede yeniden başkan seçilerek güven tazeledi
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İzmit Gültepeliler Derneği ve Gültepeliler Platformu, dernek binasında olağan kongresini gerçekleştirdi. Kongrede tek aday olan mevcut Başkan Taner Çakırer, “Mahallesini daha yaşanabilir bir hale getirmek için yola çıktığımız günden itibaren çok yol kat ettik. Zorlandık, üzüldük lakin hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirdik. Eleştirilere kulak verdik. Düşünceleri ve önerileri önemsedik. Yapımıza kısa süre içinde başlayacak olan Kültür Merkezi Projemiz bizim en büyük hayalimiz ve uzun vadede projemiz idi. Keza yine yapımıza kısa süre içinde başlanacak olan spor tesisimiz ile Gültepesporumuza ve mahallemize yeni bir alan daha kazandırmış olacağız” dedi.

“TALEPLERİMİZİ İLETİYORUZ”

“Gençlerimizin istihdamı konusunda görüşmelerimiz devam etmekte” diyen Çakırer, “Yerel yöneticilerimiz ile bu konuda net şekilde isteklerimizi ve taleplerimizi iletiyoruz. İnanıyorum ki bu görüşmelerden sonuçlar çıkaracağız. Kadınlarımızın kendini ifade ettikleri ve projelerini yürüttükleri bir yapı olma yolunda ilerliyoruz. Bugün burada görev yapmayı kabul eden ve çok rahat başkanlık yapabilecek bir sürü ağabeyim bulunuyor. Nefis yapmaksızın bizlere inanan tüm yönetim kurulu üyelerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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21 Tem 2020 - 16:36 - Gündem

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