Saroğlu ve Çatalbaş ailelerinin mutlu günü

Kocaeli Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Burhan Saroğlu’nun eczacı oğlu Onurhan Saroğlu, Av. Berna Çatalbaş ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın kıydı. Neslihan-Burhan Saroğlu’nun eczacı oğulları Onurhan Saroğlu ve Selma Kenan Çatalbaş’ın kızları Av. Berna Çatalbaş hayatlarını birleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın kıydığı nikahta, çiftin nikah şahitliğini eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yaptı.
AİLE DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, T.F.F. Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Fırıncılar Odası Bşk. Ali Sarı, Manisa Fırıncılar Odası Başk. Şahin Ek, Ecz. Kutay Şenen, Melike Vural Özçay Selma-Kenan Çatalbaş ve Neslihan-Burhan Saroğlu’nu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.