Saroğlu ve Çatalbaş ailelerinin mutlu günü

Kocaeli Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Burhan Saroğlu’nun eczacı oğlu Onurhan Saroğlu, Av. Berna Çatalbaş ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın kıydı. Neslihan-Burhan Saroğlu’nun eczacı oğulları Onurhan Saroğlu ve Selma Kenan Çatalbaş’ın kızları Av. Berna Çatalbaş hayatlarını birleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın kıydığı nikahta, çiftin nikah şahitliğini eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yaptı.

AİLE DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, T.F.F. Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Fırıncılar Odası Bşk. Ali Sarı, Manisa Fırıncılar Odası Başk. Şahin Ek, Ecz. Kutay Şenen, Melike Vural Özçay Selma-Kenan Çatalbaş ve Neslihan-Burhan Saroğlu’nu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.