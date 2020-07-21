Sezer, LGS birincisini ziyaret etti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan, Uğur Mumcu Ortaokulu öğrencisi Uğur Barış Kestem’i, AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte evinde ziyaret edip başarısından dolayı tebrik etti. Ziyarette konuşan Başkan Sezer, “Gölcük’ün evladının LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak, 1’inci olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Genç kardeşimizi, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyor, kendisine bir ömür boyu başarılar diliyorum” dedi.