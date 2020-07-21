Öğretmen Yıldırım’dan Akkol’a sürpriz ziyaret

Gölcük Konyalılar ve Karamanlılar Derneği Başkanı Nuri Akkol ve Yönetimini ziyaret eden Öğretmen Levent Yıldırım dostlarıyla hasret giderdi. Başkan Akkol, kendisini ziyaret eden Yıldırım’a teşekkür ederken memnuniyetini dile getirdi. Ziyaret için Öğretmen Levent Yıldırım’a teşekkür eden Dernek Başkanı Levent Yıldırım, “Derneğimizi ziyaret eden saygıdeğer Hocam Levent Yıldırım beye derneğimiz adına teşekkür ediyorum. Hocamız Yalova Çiftlikköy de öğretmenlik yapıyor ve Ebru sanatı ile uğraşıyor. Kendisiyle hasret giderdik ve güzel günlerimizi yad ettik” dedi.