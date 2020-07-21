Son yıllarda sanayiciler olarak Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) öncülüğünde ülke için büyük ve ulvi bir görev üstlendiklerini, bu çerçevede meslek liselerini eski saygın ve nitelikli günlerine hızla kavuşturmakta olduklarını belirten (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, öğrencilere ve ailelerine lise tercihlerinde önceliği meslek liselerine vermeleri önerisinde bulundu.

ARANAN ELEMAN OLUN

Erdal Bahçıvan, MEB ile işbirliği içinde sanayiciler olarak büyük bir motivasyonla ve tüm imkanlarını seferber ederek meslek liselerinin yeniden tercih edilir, saygın birer eğitim kurumu olmalarının yolunu oluşturduklarını kaydetti. Meslek liselerinin adeta yıldızlaşmaya başladığını dile getiren Bahçıvan, şunları söyledi: “Daha önce mezun olduklarında dahi sanayici ile temas kurmakta zorlanan bu okullarımızın öğrencileri artık okula kayıt oldukları anda sanayicilerimizle el ele kol kola eğitimlerini sürdürüyor.

OKUL SEÇİMLERİNE DİKKAT

Mezun olduklarında ise büyük ölçüde ‘ara’ değil ‘aranan eleman’ olarak üretim hayatındaki kariyerlerine başlamış oluyor. Bu nedenle milyonlarca öğrencimizin kendi geleceklerini belirleyecek bu günlerdeki LGS seçimlerinde bu okullarımızı dikkate alarak seçimlerini ona göre yapmalarını öneriyorum. Öğrenci ve velilerimizin şunu bilmesini isterim ki ‘Gelecek Meslek Liselerinde’dir.”