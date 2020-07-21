Turkcell Paycell’e ‘Hazır Limit’ eklendi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Paycell Hazır Limit özelliğinin, Turkcell’in tech-fin alanındaki öncülüğünü bir adım öteye taşıdığını bildirdi. Erkan, Turkcell Grubu’nun geçtiğimiz yıl tech-fin’i ana stratejik odak alanlarından biri olarak belirlediğini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Yeni dönemde müşterilerimizin ödeme alışkanlıkları hızlı bir şekilde dijitalleşirken, Paycell’i tercih eden kullanıcı sayısının da her geçen gün daha da arttığını gözlemliyoruz.

MÜŞTERİ SAYISI

2020 yılının ilk 5 ayında Paycell’de işlem yapan aylık müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Elde ettiğimiz ciro ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 arttı. Şimdi de eklediğimiz yeni özellik ‘Paycell Hazır Limit’le artık Turkcell müşterileri ihtiyaç duyduklarında kendilerine özel belirlenen limiti hemen kullanırken, kullandıkları tutarın geri ödemesini ise sonraki ay Turkcell faturaları ile birlikte yapabilecekler.”